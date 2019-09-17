مدين لك بالفضل.. رسالة هيثم شاكر إلى حميد الشاعري.. فيديو

وجه الفنان هيثم شاكر، التحية للفنان والمطرب حميد الشاعري، قائلا:" من حظي إن أول اغنية في حياتي كانت توزيع حميد الشاعري".



وأضاف هيثم شاكر في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" بحمد ربنا ان أول مزيكا غنيت عليها هي مزيكا حميد الشاعري، وهو شخصية موسيقية عظيمة".



وتابع هيثم شاكر موجها حديثه إلى حميد الشاعري:" بحبك يا حميد وأجيال موسيقية فنية تحبك وأنا مدين لك بالفضل".



وأكمل هيثم شاكر: أغنية «أرمي حمولك عليا» من الأغاني التي اعتبر نفسي محظوظ بغنائها، وتعتبر نقطة مهمة في مشواري الفني".

