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مدين لك بالفضل.. رسالة هيثم شاكر إلى حميد الشاعري.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:20 ص
هيثم شاكر
هيثم شاكر
هاني حسين
وجه الفنان هيثم شاكر، التحية للفنان والمطرب حميد الشاعري، قائلا:" من حظي إن أول اغنية في حياتي كانت توزيع حميد الشاعري".

وأضاف هيثم شاكر في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" بحمد ربنا ان أول مزيكا غنيت عليها هي مزيكا حميد الشاعري، وهو شخصية موسيقية عظيمة".

وتابع هيثم شاكر موجها حديثه إلى حميد الشاعري:" بحبك يا حميد وأجيال موسيقية فنية تحبك وأنا مدين لك بالفضل".

وأكمل هيثم شاكر: أغنية «أرمي حمولك عليا» من الأغاني التي اعتبر نفسي محظوظ بغنائها، وتعتبر نقطة مهمة في مشواري الفني".

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