أحمد إمام يخضع لجلسة تصوير.. ويواصل مشاهد ريما

خضع الفنان الشاب أحمد إمام لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور طارق حسين وضحت فيها عن مدى تمتع الفنان الشاب بلياقة بدنية عالية



وظهر الفنان الشاب بأشكال مختلفة خلال جلسة التصوير التى ظهر فيها بإطلالات تنوعت ما بين الكلاسيك والكاجوال وفي أماكن مغلقة ومفتوحة



من ناحية أخرى يواصل إمام تصوير مشاهده في فيلم "ريما" بطولة مايا نصرى محمد ثروت والطفلة ريم عبد القادر وفراس سعيد، وهالة فاخر، وايهاب فهمي، وعلاء مرسي، ومن السعودية يشارك يوسف أحمد وعبد العزيز جميل،بالإضافة إلى بيومي فؤاد وأحمد فتحي الذين يظهران في الأحداث كضيوف شرف.



وقال الفنان الشاب إنه حرص منذ دخوله مجال التمثيل على التنوع في أدواره وعدم تكرارها حتى يمنح لنفسه مساحات تمثيلية في شخصيات متعددة موضحا أنه ظهر بشخوص البلطجى والنصاب وذلك حتى لا ينحصر في دائرة الأدوار التى تعتمد على المظهر الخارجى له .



يشار إلى أن أحمد إمام شارك فى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "كلبش 3" للنجم أمير كرارة تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى



ويعد "كلبش" أحد أبرز وأضخم مسلسلات حيث تم تقديم الجزء الثالث منه بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزأين الأول والثانى وشارك فى بطولته كل من أحمد عبد العزيز وعدد آخر كبير من الفنانين الذين انضموا للجزء الثالث وهو من تأليف باهر دويدار وإنتاج شركة سينرجى وإخراج بيتر ميمى.



كما شارك الفنان الشاب مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته محمود البزاوى ودياب ونجلاء بدر.



يذكر أن الفنان الشاب شارك في عدة أعمال فنية منها "أيوب" و"طاقة نور" و"فوق السحاب" و"أرض جو" و"اللهم إنى صائم".