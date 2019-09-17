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رياضة

خلافات داخل اتحاد الكرة.. هاني حتحوت يكشف حقيقة استقالة محمد فضل.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:47 ص
محمد فضل
محمد فضل
محمد رشاد
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة يفكر في الاستقالة من إدارة المجلس بعد الخلافات التى نشبت بين الأعضاء بسبب اسم مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وتابع حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد قائلا: «فضل يفكر في الاستقالة لعدم شعوره بالراحة»، مشيرا إلى أن فضل سبق وفكر في اتخاذ قرار الاستقالة خلال الأسبوع الماضي".

ووضع أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة خمس أسماء لتولي تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم وهم حسام حسن وايهاب جلال أحمد حسام ميدو وحسام البدري والمعلم حسن شحاتة.

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