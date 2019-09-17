طرد عجوز و زوجته من على متن طائرة لهذا السبب

تعرض طبيب صيدلى وزوجته، للطرد من على متن طائرة تابعة لشركة United الأمريكية، والتى كانت فى رحلتها المتجهة من واشنطن إلى لوس أنجيليس.



تعود التفاصيل عندما جلس كلا من "جيسي أوو" البالغة من العمر 68 عامًا بجوار زوجها "م. ج ويتجيس" البالغ من العمر 66 عامًا، على المقعدين رقمى A21 وC21، حتى اقترب راكب آخر وأخبرهما بأن المقعد رقم A21 خاص به.



وتدخلت مضيفة الطيران لحل الأزمة بعدما تفقدت بطاقات المرور الخاصة بالزوجين، وبالرغم من أنها فقدتهما قالت أنها لم تتسلم أى بطاقات مرور على الإطلاق.



والغريب أن راكب أخر عثر على بطاقات المرور وذهب للمضيفة من أجل إخبارها، إلا أنها تجاهلت الأمر، فحاولت جيسى حل الموقف بالنقر على كتف المضيفة، إلا أن الأخيرة صرخت وطردتهما من الطائرة.



يذكر أن شركة الطيران الأمريكية حجزت للزوجين فى أحد الفنادق فى محاولة للاعتذار عما بدر من المضيفة، ثم سافرا في وقت لاحق.