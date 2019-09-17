ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أسقف المنيا ينفي واقعة مقتل وسرقة كاهن في أبو قرقاص

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:48 ص
نيافة الأنبا مكاريوس
نيافة الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص
سامح سلام
أكد نيافة الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص عدم صحة ما تم تداوله بشأن مقتل أحد الأباء الكهنة في مركز أبوقرقاص.

وقال الأنبا مكاريوس في تصريح له اليوم إن البعض نشر خبرا كاذبا عن مقتل أحد الأباء الكهنة في ايبارشية المنيا وأبو قرقاص، وتعلن المطرانية أن الخبر عار تماما من الصحة، وأن الآباء الكهنة جميعهم بخير.

وتابع قائلا، إنه "للاسف فإن الشخص الذى نشر هذا الأمر، اعتاد على ذلك، حمى الله الجميع من كل شر ومكروه".

وكان البعض قد تداول أنباء عن مقتل أحد الأباء الكهنة في قرية بلنصورة بمركز ابوقرقاص، وسرقته.

ترشيحاتنا

شاهد الرئيس الروسي يستشهد بآيات من القرآن الكريم

محمد رمضان ينشر صورته عاريا.. والجمهور ينهال بتعليقات غير متوقعة.. شاهد

شوبير يفجر مفاجأة كبرى عن حسام حسن وتدريبه لمنتخب مصر

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا

أول تعليق من ميسي الزمالك بعد انضمامه للمصري

بفستان مبهر.. نوال الزغبي تبرز قوامها المتناسق

مفاجأة من العيار الثقيل.. فضح تناقضات محمد علي فى دقائق معدودة.. فيديو

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن توقيت هدم فيلا المعمورة ويصدم الخونة.. فيديو

سر طلاق فؤاد المهندس وشويكار.. ضربته بزجاجة على رأسه بسبب ممثل مغمور.. تعرف عليه

بيراميدز يخطف نجم الأهلى فى صفقة مدوية .. تعرف عليه

محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء.. فيديو

اختيار التوأم حسن .. شوبير يكشف تفاصيل الجلسة المغلقة لحسم ملف مدرب منتخب مصر

عمرو أديب يعرض صحيفة الحالة الجنائية للأميرة إسماعيل..خرجت من مصر بـ 3 قضايا آداب..فيديو

الله يخرب بيتك.. والدة الهارب محمد على توجه رسالة مؤثرة له.. فيديو

سارة خليفة طليقة كهربا تداعب الفنان محمد رمضان بلقب جديد .. ما هو

مفاجأة.. ياسر رزق: الإخوان حاولوا اغتيال قيادات أمنية عليا أثناء خطاب مرسي الشهير

العمليات تتم على قدم وساق.. تسجيل جديد لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش

على أساس حسن النية .. مصر تطالب إثيوبيا بمفاوضات فنية جادة حول سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور