أسقف المنيا ينفي واقعة مقتل وسرقة كاهن في أبو قرقاص

أكد نيافة الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص عدم صحة ما تم تداوله بشأن مقتل أحد الأباء الكهنة في مركز أبوقرقاص.



وقال الأنبا مكاريوس في تصريح له اليوم إن البعض نشر خبرا كاذبا عن مقتل أحد الأباء الكهنة في ايبارشية المنيا وأبو قرقاص، وتعلن المطرانية أن الخبر عار تماما من الصحة، وأن الآباء الكهنة جميعهم بخير.



وتابع قائلا، إنه "للاسف فإن الشخص الذى نشر هذا الأمر، اعتاد على ذلك، حمى الله الجميع من كل شر ومكروه".



وكان البعض قد تداول أنباء عن مقتل أحد الأباء الكهنة في قرية بلنصورة بمركز ابوقرقاص، وسرقته.

