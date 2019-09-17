ياسر ريان: أتفوق في السرعة بالكرة على محمد صلاح.. وهذا الفارق بيننا.. فيديو

يرى ياسر ريان نجم النادي الأهلي الأسبق، أنه يتفوق على الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، في السرعة بالكرة داخل المستطيل الأخضر.



وقال ياسر ريان في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائي صدى البلد: "أتفوق على محمد صلاح في السرعة بالكرة، الفارق بيننا انه يتواجد هجوميا فقط، أما انا فكنت ملتزم دفاعيا وهجوميا.



وأكد ياسر ريان: اتذكر في مباراة امام غزل المحلة خرجت بالكرة من منطقة جزاء الأهلي وتجاوزت جميع لاعبي الفريق المنافس وأحرزت هدفا، ما زلت أمارس الرياضة، وملتزم بوجبات غذائية معينة.