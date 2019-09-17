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مرأة

انتظر النجاح.. حظك اليوم الثلاثاء 17/9/2019 لمواليد برج الحمل

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، وإليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 من توقعات خبيرة برج الحمل عبير فؤاد.

:برج الحمل

مهنيًا:
ما تواجهه اليوم هو مجرد تراكمات قديمة لن تؤثر في محيطك المهني، وتتجاوز ذلك براحة تامة ويبقي النجاح حليفك

عاطفيًا:
يفترض أن تفكر في الاستقرار جديًّا، وخصوصًا أن الشريك المناسب لذلك موجود الى جانبك

صحيًا:
تحاش كل ما من شأنه أن يدفعك إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك

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