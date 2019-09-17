أول تعليق من حسن شحاتة عن مقارنته بـ حسام حسن وإيهاب جلال

أبدى حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حزنه الشديد بسبب وضعه في مقارنات مع حسام حسن وإيهاب جلال المرشحين لتدريب المنتخب الوطني.



وقال حسن شحاتة في تصريحات نقلها الإعلامي كريم شحاتة عبر برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: " تدريب منتخب مصر شرف كبير وإذا تم اختياري للتواجد في هذا المكان مرة أخرى لن اتأخر عن خدمة منتخب مصر ولكن دون أن يتم وضع اسمي في مقارنات مع أي مدربين أقل مني في الخبرات".



وحقق حسن شحاتة ثلاثية تاريخية مع الفراعنة بالفوز ببطولة أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠.