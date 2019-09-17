ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من حسن شحاتة عن مقارنته بـ حسام حسن وإيهاب جلال

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:19 ص
حسن شحاتة
حسن شحاتة
محمد رشاد
أبدى حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، حزنه الشديد بسبب وضعه في مقارنات مع حسام حسن وإيهاب جلال المرشحين لتدريب المنتخب الوطني.

وقال حسن شحاتة في تصريحات نقلها الإعلامي كريم شحاتة عبر برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: " تدريب منتخب مصر شرف كبير وإذا تم اختياري للتواجد في هذا المكان مرة أخرى لن اتأخر عن خدمة منتخب مصر ولكن دون أن يتم وضع اسمي في مقارنات مع أي مدربين أقل مني في الخبرات".

وحقق حسن شحاتة ثلاثية تاريخية مع الفراعنة بالفوز ببطولة أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم حسن شحاتة: منتخب الجزائر الحالي يشبه جيل مصر في 2008

الجزائر VS السنغال.. أمم أفريقيا 2019 تشهد خامس نهائي بين مدربين محليين

فرج عامر: حسن شحاتة الأنسب لتدريب منتخب مصر

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

طه إسماعيل يرشح أحد 5 مدربين مصريين لمنتخب الفراعنة

ليس بينهم حسن شحاتة.. علاء نبيل يرشح 3 مدربين وطنيين لقيادة المنتخب

ترشيحاتنا

مفاجأة.. ياسر رزق: الإخوان حاولوا اغتيال قيادات أمنية عليا أثناء خطاب مرسي الشهير

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

ياسر رزق: لولا الجيش لانهارت الدولة المصرية

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن توقيت هدم فيلا المعمورة ويصدم الخونة.. فيديو

أخبار الزمالك اليوم 16-9-2019.. مفاجأة مدوية لـ الأهلي فى السوبر.. وميتشو يطلب تسجيلات مباريات الأحمر

إياك تجاهلها.. منطقة خطيرة ومن الأماكن الحساسة لن تهتم بها العروسة

اختيار التوأم حسن .. شوبير يكشف تفاصيل الجلسة المغلقة لحسم ملف مدرب منتخب مصر

شوبير يفجر مفاجأة كبرى عن حسام حسن وتدريبه لمنتخب مصر

خلافات داخل اتحاد الكرة.. هاني حتحوت يكشف حقيقة استقالة محمد فضل.. فيديو

مع صديقه الأنتيم.. لحظة وصول محمد صلاح الي إيطاليا استعدادا لمواجهة نابولي.. شاهد

احمد حمودى يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي بعد الانضمام لـ بيراميدز.. تعرف عليها

أول تعليق من حسن شحاتة عن مقارنته بـ حسام حسن وإيهاب جلال

أحمد شوبير يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة في ملف المدير الفني لمنتخب مصر

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن تولي حسام حسن قيادة المنتخب الأول

دعم ومساندة.. لحظات وفاء مؤثرة من مجلس الأهلي لتكريم وتحفيز مؤمن زكريا

أخبار الزمالك اليوم 16-9-2019.. مفاجأة مدوية لـ الأهلي فى السوبر.. وميتشو يطلب تسجيلات مباريات الأحمر

مرتضى منصور يعلن مفاجأة بشأن تذاكر مباريات الزمالك قبل لقاء السوبر المحلي

جمال الغندور يكشف عن صعوبة استقدام حكم أجنبي لمباراة السوبر المصري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور