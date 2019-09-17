تتقدّم بخطوات جبّارة.. حظك اليوم الثلاثاء 17/9/2019 لمواليد برج الثور

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد



برج الثور:



مهنيًا:

يكون الجوّ ايجابيًا فأنت تتمتّع بقدرات معنوية هائلة وشجاعة وحماسة، ما يجعل كل امورك تتقدّم بخطوات جبّارة



عاطفيًا:

ما زلت متهورًا والأقوال تخرج منك من دون تفكير ما يزعج الشريك، فيحاول تجنبك قدر المستطاع، حذار



صحيًا:

لا تقم بالعمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء