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رياضة

ياسر ريان: حسام حسن أفضل من إيهاب جلال للمنتخب.. والإعلام الأهلاوي أطاح بالبدري.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:21 ص
حسام حسن
حسام حسن
محمد رشاد
يرى ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق، أن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة أنسب لتدريب المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، مقارنة بإيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي.

وقال ياسر ريان في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائي صدى البلد: " حسام حسن أفضل من إيهاب جلال لقيادة منتخب مصر ،فهو يمتلك سيرة ذاتية قوية ومعتاد على تحمل الضغوط"

وأردف ياسر ريان : أما إيهاب جلال فلم ينجح في تحمل الضغوط خلال تجربته مع الزمالك.

وتطرق ياسر ريان إلى الحديث عن حسن شحاته قائلا : "لا بد أن يكون مستشارا فنيا لمنتخب مصر ، كما أن حسام البدري جدير ايضا بقيادة المنتخب المصري، ولكن إعلام الأهلي حال دون تعيينه".

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