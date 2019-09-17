عقب هجوم أرامكو.. اتصال هاتفي بين ولي عهد الكويت ومحمد بن سلمان

أجرى ولي عهد الكويت، الشيخ نواف الأحمد، اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيه عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجومين الذي طالا منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو".





وأكد نواف الأحمد على موقف دولة الكويت الثابت والرافض لتلك "الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة القيم والشرائع الإنسانية والوقوف مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ وسلامة أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الآفة البغيضة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



