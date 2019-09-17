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أخبار العالم

عقب هجوم أرامكو.. اتصال هاتفي بين ولي عهد الكويت ومحمد بن سلمان

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:10 ص
من موقع الانفجار
من موقع الانفجار
أحمد قاسم
أجرى ولي عهد الكويت، الشيخ نواف الأحمد، اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعرب فيه عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجومين الذي طالا منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو".

وأكد نواف الأحمد على موقف دولة الكويت الثابت والرافض لتلك "الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة القيم والشرائع الإنسانية والوقوف مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ وسلامة أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الآفة البغيضة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". 

وتمنى ولي عهد الكويت أن "يحفظ الله المملكة من كل مكروه وسوء وأن يديم عليها المزيد من الأمن والأمان والاستقرار تحت ظل القيادة الرشيدة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز".

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