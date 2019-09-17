اليوم يهددك بتراجع وبنزاع وصدام.. توقعات برج العقرب

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الثلاثاء 17 - 9 - 2019 وتوقعات برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد .
برج العقرب:
مهنيًا:
هذا اليوم قد يهدّد بتراجع أو بنزاع وصدام أو بجدال بسبب منافسة او غيرة فكن حذر وحاول ان تتمالك اعصابك قدر الامكان
عاطفيًا:
تعرف أوقاتًا عاطفية جميلة واستثنائية، وتعرف بعض العلاقات تحسنًا ملومسا واذا كنت اعزب الوقت مناسب للارتباط
صحيًا:
أنت مفعم نشاطًا وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها .
برج العقرب:
مهنيًا:
هذا اليوم قد يهدّد بتراجع أو بنزاع وصدام أو بجدال بسبب منافسة او غيرة فكن حذر وحاول ان تتمالك اعصابك قدر الامكان
عاطفيًا:
تعرف أوقاتًا عاطفية جميلة واستثنائية، وتعرف بعض العلاقات تحسنًا ملومسا واذا كنت اعزب الوقت مناسب للارتباط
صحيًا:
أنت مفعم نشاطًا وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها .