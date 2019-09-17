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مرأة

اليوم يهددك بتراجع وبنزاع وصدام.. توقعات برج العقرب

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الثلاثاء 17 - 9 - 2019 وتوقعات برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وفقا لما كشفت عنه خبيرة الأبراج عبير فؤاد .

برج العقرب:

مهنيًا:
هذا اليوم قد يهدّد بتراجع أو بنزاع وصدام أو بجدال بسبب منافسة او غيرة فكن حذر وحاول ان تتمالك اعصابك قدر الامكان

عاطفيًا:
تعرف أوقاتًا عاطفية جميلة واستثنائية، وتعرف بعض العلاقات تحسنًا ملومسا واذا كنت اعزب الوقت مناسب للارتباط

صحيًا:
أنت مفعم نشاطًا وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها .

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