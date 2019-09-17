خالد جلال يكشف عن أسباب ضياع الدوري من الزمالك.. فيديو

كشف خالد جلال، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أسباب خسارة لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي (2018-19) بعد تسلمه مهمة تدريب الفريق خلفًا للسويسري كريستيان جروس عقب نهاية عقده.



وقال خالد جلال، في ضيافة "أون سبورت" صباح اليوم الثلاثاء: "تسلمت مهمة تدريب الزمالك في وقت صعب للغاية، وواجهت ضغوطا شديدة بعد خلافتي لجروس بسبب نجاحاته ، لا أحاسب على التعادل أمام حرس الحدود، جاءت بعد 48 ساعة فقط من قدومي وكان نصف الفريق مصابًا، وعلى رأسهم الحارس محمود جنش وخالد بوطيب، بجانب رحيل محمود كهربا".



وأكمل خالد جلال،: "فور استلامي مهمة تدريب قمت بتكوين الجهاز الفني المؤقت واخترت نبيل محمود ضمن المدربين المساعدين، ووضعت خطة عمل وبرنامج تحضيري منذ أول يوم حتى اليوم الأخير ،كل الأهداف التي استقبلتها خلال الأربع مباريات كانت نتيجة أخطاء غريبة، ولم تكن تكتيكية على الإطلاق، لقد واجهنا سوء حظ غريب".



وأوضح خالد جلال: "خضنا معسكرا ناجحا في قبرص ووصلنا لمستوى أكثر من رائع وتألق خلاله أكثر من لاعب، وتوقعت أن أفوز في كل المباريات ، كنت مطالبا بحصد العلامة الكاملة من أجل الفوز بالدوري، وهو ما تسبب في ضغط كبير على الفريق، كان يجب الفوز الفوز في الأربع مباريات منهم الأهلي لحصد اللقب".



وأضاف خالد جلال،: "كانت مباراة الجونة هي الفيصل، الكل أجمع على أن استبدال عمر السعيد كان خاطئا، لكن المدرب الحالي ميتشو -الذي أتوقع نجاحه- قام بها في مباراتين ونجحت معه ، مرتضى منصور رئيس الزمالك لم يتحدث معي على الإطلاق إلا بعد مباراة الأهلي، لا يتدخل أبدا من قريب أو بعيد في عمل الجهاز الفني أو وضع التشكيل كما يتردد".