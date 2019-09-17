صور جديدة.. تفاصيل واقعة حفر خلسة بحثا عن الآثار غرب القاهرة

حصل موقع صدى البلد على صور جديدة، تكشف عن محاولة أصحاب أحد العقارات في القاهرة، الحفر خلسة داخل منزله، بحثا عن الآثار.



وأصدر الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، قرارا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية، وذلك للحفاظ علي المناطق الأثرية والبيئة المحيطة بها.



وشكلت لجنة للمعاينة، بقرار من محمد شعراوي مدير عام آثار غرب القاهرة،وجاءت اللجنة برئاسة برئاسة محمد مصطفى مدير آثار غرب القاهرة،وعضوية خالد معتوق مدير أملاك قطاع إسلامي.



وكشف محمد مصطفى لـ"صدى البلد" عن أن موضع الواقعة عبارة عن عقار مكون من دور ارضى واول في منطقة بولاق أبو العلا،والحفر كان في أحد الحجرات وهو حفر ذو شكل مربع حوالي 1.5 متر × 1.5 متر تقريبا بعمق حوالي 3 أمتار.



واضاف مدير آثار غرب القاهرة: والحفر يأخذ شكل شبه دائرى بعمق حوالي 2 متر، وعثر علي بعض من الأدوات المستخدمة فيه، وسلم يستخدم في الصعود والنزول لإخراج الرديم الناتج عن الحفر.