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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن توقيت هدم فيلا المعمورة ويصدم الخونة.. محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:

ى أحدث مقطع ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي عن المقاول الهارب محمد علي سخر الإعلامى لؤى الخطيب فى أحدث حلقاته برنامج "لمبة" المذاع عبر فيسبوك من طريقة المقاول الهارب فى التقديم وابتداع الأكاذيب.

وفند لؤي فى برنامجه أكاذيب المقاول الهارب محمد علي بعدما أعلن فى أول فيديوهاته عن الأموال التى سرقها منه الجيش ثم ناقد نفسه بفيديو آخر بأن الجيش لم يسرق منه شيئا قائلا"من نصدق محمد علي ولا محمد علي؟"

وأبرز لؤي تناقضات المقاول الهارب محمد علي فى أكثر من مقطع فيديو بالإضافة إلى اتهام الناس له فى بداية فيديوهاته بأنه فاسد، مشيرا إلى المنطق الغريب الذي اعتمد عليه المقاول الهارب فى تبرئة نفسه من هذه التهم الموجهة إليه من الناس.

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تواصل اليوم، مع مسؤول كبير سابق وأكد له أنه تم هدم فيلا المعمورة في عام 2010، وليس كما يروج الخونة بأنه تم هدمها في 2014.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن فيلا المعمورة تم هدمها من 9 سنوات، وأكد المسئول أنه من الضروري أن يعرف الجميع أن مصر بها 5 قصور رئاسية فقط.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" باقي المقار مجرد استراحات فقط، والقصور الرئاسية للحكم وليست للإقامة والرئيس له منزل يسكن فيه".

قال ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع حياته وحياة أسرته وأحفاده على المحك؛ من أجل مصر في ثورة 30 يونيو.

وأضاف ياسر رزق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "كانت هناك محاولة لاستهداف قيادات القوات المسلحة المستمعين إلى خطاب المعزول مرسي الشهير في قاعة المؤتمرات في فترة حكم الإخوان، ولكن أحد كبار معاوني الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل لواء من القوات الخاصة لحماية قيادات القوات المسلحة".

أكد إيهاب واصف نائب رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية إن قرار المستهلك بتأجيل شراء الذهب ليس في صالحه.

واضاف واصف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة " ان الاستثمار في الذهب هو الملاذ الآمن للأفراد والشركات والدول.

وتابع أن أسعار الذهب منذ عام 1981 وهي في ارتفاع مستمر بنسبة تتراوح من 22% إلى 36%، ما عدا عام 2016 بسبب قرار تعويم الجنيه.

واستكمل أن عودة ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى اليوم 7 جنيهات، يرجع إلى حريق شركة "أرامكو" السعودية والتي أثرت على أسعار البترول عالميا.

عرض الإعلامي عمرو أديب لقطات فيديو لفتاه تدعي الأميرة إسماعيل الضبع وهي تهاجم الدولة المصرية ومؤسساتها، وأكد أن الأميرة إسماعيل لديها 3 قضايا آداب وخرجت من مصر بتلك القضايا هي وعائلاتها.

وقام أديب بنشر الصحيفة الجنائية لها خلال برنامج الحكاية على فضائية mbc مصر وعلق أنها لا يعيبها أن تخرج بقضايا آداب من مصر وتهم تسهيل دعارة.

وقام أديب بعرض صور لها من خلال الصحيفة الجنائية، معلقا أن العائلة بأكملها وجهت إليهم تهم بالدعارة .

وقال عمرو أديب اتقوا الله فيجب تحرى دقة المعلومات لأن هناك نماذج تستخدم للإساءة للدولة المصرية.

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع صوتي يعرض لأول مرة لـ المقاول محمد علي، وهو يوجه رسالة تهديدية لـ والده وجاء فيها: " رحيمة قالتلي الطبيعي هيقولوا إيه يعني.. لو فى لينكات أو فى حاجة ابعتوهالى هيخافوا".

وأضاف محمد على فى التسجيل الصوتى الذى عرض ببرنامج الحكاية، المذاع على قناة أم بي سي مصر، أن " ابي عاملي بس راجل وبحبك يا ابني وأدافع عنك بعمري.. وانا ابوك وهحط نفسي فى النار علشانك".

واستكمل محمد على فى الرسالة الصوتية: "آه جاب ورا دلوقتي يلا معلش يلا بابا برده.. يلا جدو جدو جدو بيخاف يلا.. ولا بقى بيحميني ولا نيلة بقي.. عشان اما نرجع نديله بالجزمة يبقي حقنا" .

روى الفنان هيثم شاكر تفاصيل مرضه، قائلا: "منذ 9 سنوات اكتشفت إصابتي بورم في القولون، ومكنتش حابب أصعب على حد أو حد يبص لي بنظرة شفقة".

وأضاف هيثم شاكر في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" سافرت إلى الخارج وبدأت رحلة العلاج وتعرضت لمضاعفات في معدتي ومكنتش بقدر أكل وده سبب فقداني الكبير للوزن".

وتابع هيثم شاكر:" كنت بتعالج لفترة طويلة ومكنش حد يعرف، وتلقيت العلاج لمدة 9 سنوات وشفيت من ورم القولون، ولكن معدتي بها بعض المشاكل وما تعرضت له اختبار من الله سبحانه وتعالى".

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