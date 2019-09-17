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مرأة

تعيش أجواء شهر العسل .. حظك اليوم الثلاثاء 17/9/2019 لمواليد برج العذراء

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
يتمتع برج العذراء بالذكاء وقدرة كبيرة على تحليل الأمور، وهو الأمر الذي يجعلهم يقعوا فى دائرة الشك، ومن ابرز مشاهير هذا البرج كاظم الساهر، لذا نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك حظك اليوم الثلاثاء 17/9/2019 لمواليد برج العذراء، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

برج العذراء:

مهنيًا:
لا تميل ‏إلى الاستسلام ولا تفقد العزيمة القوية التي تميّزك أو تتأخر عن مواعيدك، أنت الذي يشدّد على أهمية الدقّة في المواعيد.

عاطفيًا:
إذا كنت متزوجًا تستعيد حلاوة الأيام الأولى من العلاقة وتعيش أجواء لا تنسى وتسترجع ايام شهر العسل.

صحيًا:
تكون الظروف ملائمة جدًا ويرافق النشاط خطواتك وتهتم بأمور جديدة تفيد الصحة.

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