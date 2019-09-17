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مرأة

اخفِ عمرك الحقيقي باتباع 6 نصائح للعناية بالبشرة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:05 ص
أخفى عمرك الحقيقي
أخفى عمرك الحقيقي بأتباع 6 نصائح للعنايه بالبشرة
أسماء عبد الحفيظ
تختلف طبيعة كل سيدة عن الأخرى فى الاهتمام ببشرتها، فقد تتنوع الطرق والمسكات، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أتباع هذه النصائح الـ6 للبشرة التي قد تساعد فى إخفاء عمرك الحقيقي.

إليكم نصائح نورا السادات للتعامل مع ماسكات العناية بالبشرة لنتائج أفضل وأسرع:

- للحصول على أفضل نتائج بعد استخدام الماسكات الطبيعية للبشرة يجب الاستمرار وتكرار وضعها على البشرة مرتين في الأسبوع على الأقل.

- يجب الاهتمام بترطيب البشرة بعد استخدام أي ماسك، وذلك باستخدام لوشن البشرة حسب نوعها أو كريم ترطيب، لمنع الجفاف الذي قد يحدث للبشرة بعد الوصفات.

- عند تحضير أي ماسك طبيعي للبشرة باستخدام الكركم يجب عدم وضعه مباشرة على الوجه دون تخفيف، حيث يجب أن يضاف له مكونات أخرى لتقلل تركيزه؛ لأنه من المكونات الطبيعية التي تصبغ الوجه ويصعب تنظيفها.

- يجب الحذر عند استخدام الليمون في ماسكات تفتيح البشرة لأنه قد يضر بالبشرة الحساسة مهما كانت دهنية، فهو من المكونات الحادة التي يجب اختبارها أولا على جزء صغير من البشرة قبل استخدامه لتقليل أضراره.

- يمكن الاعتماد على الطماطم المبشورة بدلا من الليمون حيث تمد البشرة بنفس الفوائد وتعمل على تفتيحها، كما يمكن استخدام قشور الطماطم مباشرة لفرك الوجه بها لمزيد من التنظيف لمسام الوجه وتفتيح لون البشرة.

- من الأفضل بعد استخدام الماسكات والوصفات الطبيعية وترطيب البشرة، مسح الوجه بقطنة مبللة بمياه الورد حتى تغلق المسام وهي نظيفة دون شوائب.

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