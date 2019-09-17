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أخبار البلد

عادل حنفي: الحملات الممنهجة ضد مصر لن تؤثر على ثقة الشعب في قيادته‎

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:31 ص
عادل حنفي
عادل حنفي
سعد العربي
استنكر عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي بالسعودية، الحملات الإلكترونية الممنهجة ضد مصر، على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنها تهدف لبث الإشاعات بين المصريين الذين لن يلتفتوا إليها.

وأضاف عادل حنفي، في بيان، أن تلك الحملات مدعومة من بعض أجهزة المخابرات العالمية من قطر وتركيا، ولكن ما يحدث لا ننظر له بأي اهتمام، موضحا ان تلك الأكاذيب لن تؤثر على استكمال مصر لعجلة التنمية والنهوض الاقتصادي، ولن توقف مصر عن استكمال المشروعات القومية.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، أن مصر تسير بخطى سريعة نحو التقدم والازدهار والبناء وهو ما يؤكده المصريون في الداخل والخارج، موضحا ان أبناء مصر في الخارج يتصدون لمثل هذه الإشاعات ولديهم الثقة الكاملة في القيادة السياسية التي تدير مصر بحكمة شديدة.

وأشار عادل حنفي، إلى أن أعداء مصر في الداخل والخارج لن يستطيعوا أن يحركوا ثقة الشعب المصري في قيادتهم مهما حاولوا من بث شائعات وأكاذيب، مؤكدا أن الشعب المصري لديه من الوعي ما يستطيع ان يكشف به هذه المؤامرات التي تحاول أن تحدث فرقة بين أبناء الشعب الواحد.

واختتم نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع ان ينقل مصر إلى المكانة التي تستحقها بين العالم من خلال النجاحات الغير مسبوقة في كافة المجالات سواء على الخارجي مع الدول او داخليا على المستوى الامنى او الاقتصادي وغيرها من المجالات الاخرى وهو ما يجعل اعداء الوطن يتربصون بمصر والقوات المسلحة.

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