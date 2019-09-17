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منوعات

نحل غاضب يتسبب في تأخر إقلاع طائرة بالهند

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:40 ص
صدى البلد
كريم جمال
تسببت مجموعة من النحل الغاضب فى تأخير إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا" لعدة ساعات، بعدما هجمت بشراسة على المطار والطائرة في مدينة كالكوتا.

وبحسب روسيا اليوم، اندفعت أسراب النحل على نافذة قمرة القيادة، مما تسبب فى حجب رؤية قائد الطائرة تمامًا بينما تعرض باقى موظفى المطار للهجوم.

وبعد عدة محاولات فاشلة لإبعاد النحل عن الجميع، كان الحل باستخدام المياه بمساعدة إدارة إطفاء المطار.

جدير بالذكر أن الرحلة كان على متنها 136 راكبًا، من ضمنهم وزير الإعلام البنجلاديشي.

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