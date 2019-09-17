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اكتشفِ بعض الخدع لغسل الملابس بشكل أسهل ونظافة أفضل

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
الخدع لتجربة غسل
الخدع لتجربة غسل الملابس بشكل أسهل
أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع Good housekeeping عن بعض الخدع لتجربة غسل الملابس بشكل أسهل، حيث أن غسل الملابس تعد عتبر مشكلة تؤرق الكثير من السيدات ،وتبرع كل واحدة منهن فى أفضل الطرق لتنظيف الملابس .

وأوضح الموقع، بعض الطرق والتي باتباعها ستمر السيدات بتجربة غسل الملابس بشكل أسهل:

- تجفيف الملابس لفترة طويلة يعيق سهولة كيها، فكلما تركت الملابس في المجفف لفترة أطول كلما كان تأثرها بالحرارة أقل، وبالتالي يصعب كيها، كذلك يسهل كي الملابس وهي لا زالت رطبة وتقترب إلى الجفاف.

- يجب عليك عدم ملء "حلة الغسالة" بالملابس، فهذا سيقلل من جودة تنظيفها.

- حتى يمكنك السيطرة على تكدس الغسيل وانتشاره في كل مكان، عليك وضع سبت للغسيل في كل غرفة، لك ولأولادك حتى يمكن لجميع الأفراد وضع ملابسهم المتسخة به، مما يسهل عليك تجميعها سريعًا ووضعها في الغسالة.

- تختلف درجة حرارة المياه لغسل الملابس على اختلاف ألوانها، حيث تحتاج الملابس البيضاء والألوان الفاتحة إلى مياه ساخنة، أما الملابس الملونة لمياه دافئة، وأخيرا الملابس الغامقة تحتاج إلى مياه باردة.

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اكتشفِ بعض الخدع لغسل الملابس بشكل أسهل ونظافة أفضل

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