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أخبار العالم

مقتل جندي أمريكي في أفغانستان يرفع العدد إلى 17 خلال 9 أشهر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:50 ص
قوات أميركية في أفغانستان
قوات أميركية في أفغانستان
أحمد قاسم
قتل عسكري أمريكي في افغانستان، أمس الاثنين، بحسب ما أعلنت مهمة حلف شمال الأطلسي هناك، في أحدث خسارة بشرية تتكبدّها للولايات المتحدة بعد انهيار المحادثات بين واشنطن وحركة طالبان.

وأكد بيان لمهمة "الدعم الحازم" أن "عسكريا قتل في أثناء أداء مهامه يوم الاثنين في أفغانستان"، وبذلك يرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أفغانستان هذا العام إلى 17 على الأقل، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإنهاء أطول حروبها.

ولم يقدم حلف شمال الأطلسي أي معلومات إضافية تتعلق بظروف العملية التي أودت بحياة الجندي.

وقبل نحو أسبوع، قرر الرئيس دونالد ترامب فجأة وقف المحادثات مع حركة طالبان التي كانت تهدف إلى تمهيد الطريق لانسحاب أمريكي من أفغانستان بعد 18 عاما على انخراطها في النزاع المسلح هناك.

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