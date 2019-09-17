ترامب: الوقت غير مناسب الآن لزيارة كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يرى الوقت مناسبا لزيارة كوريا الشمالية، دون استبعاد حدوث ذلك مستقبلا.



وكانت صحيفة كورية جنوبية، قالت، في وقت سابق من امس الاثنين، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون كان قد وجه دعوة لترامب لزيارة بيونج يانج عبر رسالة بعثها إليه في أغسطس الماضي.



وسأل صحفيون في البيت الأبيض ترامب عما إذا كان تلقى دعوة في هذا الصدد، فرد قائلا: "لا أريد التعليق على ذلك".



ولدى سؤاله عن استعداده الذهاب إلى كوريا الشمالية، أجاب ترامب: "ربما لا .. لا أظن الأجواء مناسبة، لا أظنني مستعدا لذلك، قد يتطلب الأمر بعض الوقت"، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.



والتقى ترامب وكيم 3 مرات منذ يونيو 2018 للتفاوض حول تفكيك برنامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية في مقابل تخفيف العقوبات.



وتوقفت المفاوضات بعد القمة الثانية في فيتنام في فبراير والتي انتهت دون التوصل لاتفاق.



وقال ترامب عن كيم: "بناء على ما سيحدث، أنا متأكد أنه سيفكر في المجيء إلى الولايات المتحدة كذلك، لكنني لا أعتقد أننا مستعدون لذلك، أعتقد أنه لا يزال أمامنا أشواط لنقطعها".