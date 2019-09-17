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أخبار العالم

سيناتور أمريكي: إيران تسعى لزرع عدم الاستقرار في الشرق الأوسط

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:29 ص
السيناتور جيم ريش
السيناتور جيم ريش
أ ش أ
انتقد السيناتور جيم ريش الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الحكومة الإيرانية، بعد الهجوم الذي وقع ضد منشآت نفط سعودية، قائلا إنه يبرز "جهود إيران لزرع عدم الاستقرار في الشرق الأوسط".

وحذر ريش ، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء الإثنين، قائلا : "يجب ألا تقلل إيران من عزم الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "أي هجوم على القوات الأمريكية المنتشرة في الخارج يجب أن يقابل برد ساحق.. وكل الأهداف مطروحة".

من جانبه، وصف عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري دان سوليفان، الاعتداء الإرهابي بـ"الاستفزاز الذي يظهر أن النظام الإيراني ليس له مصلحة في السعي لتحقيق السلام، بل في إحداث فوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء على الدفاع عن النظام الدولي الذي تقوضه إيران بعد الهجوم غير المسبوق على المنشآت النفطية في السعودية.

وكتب مارك إسبر على "تويتر" أنه حضر اجتماعا في البيت الأبيض قبل قليل لتقييم الأوضاع مع الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين آخرين كبار.

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