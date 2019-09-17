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أخبار العالم

مكتب رئيس أوكرانيا: الاتصالات مع بوتين تعطي الأمل بالسلام في دونباس

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:13 ص
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني
أ ش أ
قال أندريه بوجدان، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إن الاتصالات بين رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، تعطي الأمل في تسوية الوضع في دونباس.

وأضاف المسؤول الأوكراني في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين، أن:"ما أعرفه، هو حدوث 3 اتصالات هاتفية بين الرئيسين. ويجب القول إن جوهر ولهجة هذه المكالمات تعطيني الأمل في إنهاء النزاع العسكري في دونباس".

وردا على سؤال حول وقت حدوث هذا السلام، قال أندريه بوجدان: "عندما يحين الوقت المناسب لذلك".

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