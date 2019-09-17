للنساء الحوامل.. نصائح هامة لتجنب تساقط الشعر بعد الولادة

يعتبر تساقط الشعر أحد أكثر المشاكل التي تعاني منها النساء خاصة فترة بعد الولادة، حيث تمر فيها المرأة بـ التوتر والضغط، مما يترتب عليه تساقط الشعر بشكل كبير، وهو ما يتسبب في الحصول على شعر خفيف، ومتهالك، وقد تجرب المرأة العديد من الوصفات ، إلا أنها لا تعطي نتائج واضحة وملحوظة.





ويمكن لبعض النصائح التي تغفل عنها النساء في بعض الأوقات، أن تجنبها مسالة تساقط الشعر، وهو ما نقدمه لكم في التقرير التالي، حيث يمكنك اتباع لهذه النصائح الحصول على شعر قوي وناعم، وغير متهالك، بالاضافة الا انه لن يتساقط مع الشعور بالتوتر، أو حتى بعد الولادة.





نصائح لتجنب تساقط الشعر بعد الولادة، وفقا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي، وأهمها:





١- قومي بقص أطراف الشعر قبل الولادة بأسبوعين، وبعد الولادة كل شهرين ويفضل قص الاطراف فقط، وتجنب القص لدى اشخاص غير محترفين.





٢- يفضل تجنب البكاء والتوتر لتخفيف الضغط النفسي بعد الولادة، لتقليل تساقط الشعر.





٣- ممارسة الرياضة بانتظام، ويمكن ممارستها عبر المشي لمدة لا تقل عن ربع ساعة يوميا لتحسين الدورة الدموية.





٤- تمشيط خصلات الشعر الى الأمام، وذلك حتى تتغذى بصيلات الشعر، ويصل لها الدم والتغذية بكثافة، ويفضل فعلها قبل النوم مباشرة.





٥- تجنب شرب المشروبات الغازية.





٦- شرب من ٢ الى ٣ لتر يوميا من الماء، ليحافظ على ليونة الشعر.





٧- الالتزام بتناول فيتامينات الحمل بعد الولادة ، ومن أهمها: الكالسيوم، والفوليك اسيد، والحديد، والزنك، و الأوميجا 3، وفيتامين سي.





٨- القيام بعمل حمامات الزيت كل اسبوع على الاقل مرة واحدة، وغسل الشعر بعد مرور ٣ساعات، للحفاظ على الشعر من التكسر.





٩- استخدام حمام الكريم بعد الاستحمام، على الأقل مرتين في الأسبوع.





١٠ الحد.من استخدام الشامبو على ألا يزيد عن مرتين في الأسبوع الواحد، ويفضل ان يكون الشامبو خالي من الكيماويات.





١١- عدم غسل الشعر بكثرة، يفضل غسله مرتين فقط في الأسبوع، خلال الصيف، وخلال فصل الشتاء، فيمكن غسله مرة واحدة.





١٢- قومي بتمشيط الشعر بيدك اولا ، ثم قومي باستخدام المشط المصنوع من الخشب، ولا يستحب تمشيط الشعر بمشط مصنوع من البلاستيك، لأنه يتلف الشعر.





13- تجنبي صبغة الشعر بعد الولادة مباشرة، ولكن الأفضل استخدام الحنة، فهي تساعد على الحفاظ على الشعر، وتزيد من كثافته.





14 تناولي المكسرات واللوز، والفول السوداني، والفستق.



