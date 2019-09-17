انشقّت الأرض وابتلعته.. نجاة سائق تاكسي في الصين بأعجوبة.. فيديو

وثقت كاميرات المارة بأـحد الشوارع الصينية حادثة مرعبة، بعدما انشقت الأرض وابتلعت سيارة أجرة بالسائق، بينما نجح فى النجاة من الموت بأعجوبة.



وتكونت الحفرة بسبب الانجرافات التي تسببت بها العواصف التي ضربت المنطقة، حيث كان السائق جيو يقوم بعمله اليومى بصورة طبيعية، وأثناء توصيل أحد الزبائن فابتلعت الأرض سيارته.



ولحسن الحظ أن السائق البالغ من العمر 33 عامًا ظلت ثابتة على حافة الحفرة، وهى الفرصة التى انتهزها السائق للهروب بحياته هو والراكب.



يذكر أن الفيديو حصد مشاهدات ضخمة فى وقت قياسى، نظرًا لحسن الحظ الذى حالف السائق.



