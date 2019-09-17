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رياضة

بعثة المصري البورسعيدي تعود إلى القاهرة بعد الفوز على ماليندي

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:22 ص
بعثة المصري
بعثة المصري
نور عادل
عادت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي الي مطار القاهرة الدولي قادمة من دولة زنجبار وذلك عقب مواجهة فريق ماليندي.

وحقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على منافسه فريق ماليندي بنتيجة 4-1 بالمباراة التي أقيمت ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية الافريقية.

وكانت بعثة المصري قد مكثت ساعتين في مطار اديس بابا في اثيوبيا ترانزيت قبل العودة للقاهرة.

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