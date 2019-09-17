بعد تراجع أسهمه لتدريب منتخب مصر.. أول قرار لـ إيهاب جلال مع لاعبي المصري

قرر ايهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يوم واحد عقب وصولهم الي القاهرة، بعد العودة من دولة زنجبار عقب مواجهة ماليندي.



ويرغب ايهاب جلال في منح الراحة الي لاعبي الفريق بعد الرحلة الشاقة، على ان يتم استئناف تدريبات الفريق على استاد المصري مساء الأربعاء المقبل.



ويستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهة فريق حرس الحدود في انطلاقة الدوري المصري لموسم 2019\2020.



وتراجعت أسهم إيهاب جلال في تولي منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية، وأنه أصبح مستمرا مع النادي المصري، وفق ما أعلن سمير حلبية رئيس النادي البورسعيدي.