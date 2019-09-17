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رياضة

مرتضى منصور يهاجم جمال الغندور بسبب حكام مباراة السوبر أمام الأهلي: ده إجازة للحلاقين مش الحكام

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:49 ص
المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور
نور عادل
شن مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، هجوم عنيف على رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري جمال الغندور وذلك بسبب حكام مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي الزمالك.

وتساءل مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية متعجبًا من تصريحات جمال الغندور، هل تم اغلاق اوروبا، وغير قادرين على استقدام حكام؟.

واضاف مرتضى منصور: " نخوض مباراة السوبر يوم الاتنين اجازه الحلاقين.. جمال الغندور لن يتراجع عما يفعله، وقلت هذا لـ عمرو الجنايني".

وكان جمال الغندور قد خرج في تصريحات واكد انه يواجه صعوبة في استقدام حكام أجانب من قارة اوروبا من اجل مباراة السوبر.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه النادي الاهلي يوم الجمعة المقبل في اطار نهائي السوبر المصري بالمباراة التي ستقام على استاد الجيش ببرج العرب.

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