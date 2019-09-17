الشرابية تستغيث من أكوام القمامة

أرسل المواطن أيمن وليد، شكوى إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد"، مشيرا إلى أنه يقيم في شارع العرب بالشرابية، ويشكو من تراكم أكوام القمامة بالمنطقة محل سكنه.





وقال وليد في شكواه: نحن القاطنون في شارع العرب بالشرابية نعاني من انتشار القمامة والتكاتك، ولا يوجد خدمات ويوجد بعض صناديق القمامة في بعض الأماكن، ما أدى إلى تراكم أكوام القمامة بالمنطقة، وتم تقديم العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى.





وطالب أيمن وليد المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.



