ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ملاكم في الحلبة.. شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاده الـ 47.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:20 ص
شريف مدكور
شريف مدكور
أمل مجدى
نشر الإعلامى شريف مدكور ،عبر حسابه على انستجرام، فيديو له في أثناء احتفاله بعيد ميلاده.

وعلق شريف مدكور على الفيديو " أنا 47” وظهر فى الفيديو يحمل تورتة وحوله الكثير من أصدقائه يغنون له أغانى عيد الميلاد .

التورته كانت فوقها مجسم لشريف مدكور وهو يرتدى زى ملاكم في الحلبة، في إشارة إلى أنه يحارب مرضه .

وأصيب الإعلامى شريف مدكور بمرض السرطان، وخضع لعملية جراحية استأصل فيها الورم وجزء من القولون ، ويخضع الآن لجلسات الكيماوى، ويحاول دائمًا أن ينشر روح التفاؤل للمرضى المصابين بنفس المرض.

ترشيحاتنا

توقف عن تناوله فورا.. اللانشون يصيب بـ 4 أمراض خطيرة.. تعرف على طرق الوقاية

«غرفتين وصالة .. و 20 ألف جنيه في الكلية الواحدة».. حكاية سقوط ماسح الأحذية تاجر الاعضاء.. المتهم احترف السرقة والتسول منذ صغره.. والنيابة تقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق

مرتضى منصور يهاجم جمال الغندور بسبب حكام مباراة السوبر أمام الأهلي: ده إجازة للحلاقين مش الحكام

حكم الأكل من الزروع والثمار التي على جانب الطرق

الملاذ الآمن.. الغرف التجارية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. فيديو

أول تعليق من حسن شحاتة عن مقارنته بـ حسام حسن وإيهاب جلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف نجلاء الشرشابى.. 4 وصفات مختلفة ..صور