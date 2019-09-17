ملاكم في الحلبة.. شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاده الـ 47.. فيديو

نشر الإعلامى شريف مدكور ،عبر حسابه على انستجرام، فيديو له في أثناء احتفاله بعيد ميلاده.



وعلق شريف مدكور على الفيديو " أنا 47” وظهر فى الفيديو يحمل تورتة وحوله الكثير من أصدقائه يغنون له أغانى عيد الميلاد .



التورته كانت فوقها مجسم لشريف مدكور وهو يرتدى زى ملاكم في الحلبة، في إشارة إلى أنه يحارب مرضه .



وأصيب الإعلامى شريف مدكور بمرض السرطان، وخضع لعملية جراحية استأصل فيها الورم وجزء من القولون ، ويخضع الآن لجلسات الكيماوى، ويحاول دائمًا أن ينشر روح التفاؤل للمرضى المصابين بنفس المرض.