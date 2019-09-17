23 سبتمبر.. ألسن عين شمس تحتفل بقسم اللغة البرتغالية

دعت كلية الألسن بجامعة عين شمس، الطلاب والأساتذة لحضور مراسم افتتاح قسم اللغة البرتغالية بالكلية بالتعاون مع جامعة بورتو ومعهد كاميوش بالبرتغال



وأشار إلى وجود حفل استقبال للطلاب الجدد في مقر كلية الألسن بجامعة عين شمس، تحت رعاية وحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومادلينا فيشر سفيرة دولة البرتغال، وذلك في تمام العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٣ من سبتمبر الجاري.



جاءت الدعوة لحضور افتتاح القسم الجديد، بعد ظهور نتائج تنسيق دخول الكليات لكافة طلاب الثانوية العام للعام 2019-2020 وبدء تقديم الطلاب لأوارقهم.