شاهد.. كواليس تصوير الحلقات الأولى من الموسم الخامس لـ ذا فويس

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عدة صور لها عبر تويتر، من كواليس تصوير أولى حلقات الموسم الخامس، من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" المنتظر إذاعته عبر قناة mbc مصر الفضائية، وتشارك هي ضمن لجنة تحكيمه.



وظهرت أحلام الشامسي في الصور مع باقي لجنة تحكيم البرنامج المكونة من 4 حكام، وهم بخلافها: "راغب علامة، سميرة سعيد، محمد حماقي"، بالإضافة إلى "وائل جسار" الذي حرص على حضور كواليس تصوير الحلقات غير المباشرة من البرنامج.



برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، وسيعرض فى الموسم الشتوى.



يذكر أنه تم استبدال الفنانين إليسا وعاصى الحلانى فى اللحظات الأخيرة.



ويعتبر برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" من أهم برامج المسابقات واشهرها لاكتشاف الأصوات الغنائية الجميلة.