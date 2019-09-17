ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. كواليس تصوير الحلقات الأولى من الموسم الخامس لـ ذا فويس

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:28 ص
ذا فويس
ذا فويس
سعيد فراج
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عدة صور لها عبر تويتر، من كواليس تصوير أولى حلقات الموسم الخامس، من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" المنتظر إذاعته عبر قناة mbc مصر الفضائية، وتشارك هي ضمن لجنة تحكيمه.

وظهرت أحلام الشامسي في الصور مع باقي لجنة تحكيم البرنامج المكونة من 4 حكام، وهم بخلافها: "راغب علامة، سميرة سعيد، محمد حماقي"، بالإضافة إلى "وائل جسار" الذي حرص على حضور كواليس تصوير الحلقات غير المباشرة من البرنامج.

برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، وسيعرض فى الموسم الشتوى.

يذكر أنه تم استبدال الفنانين إليسا وعاصى الحلانى فى اللحظات الأخيرة.

ويعتبر برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس" من أهم برامج المسابقات واشهرها لاكتشاف الأصوات الغنائية الجميلة.
شاهد.. كواليس تصوير الحلقات الأولى من الموسم الخامس لـ ذا فويس
شاهد.. كواليس تصوير الحلقات الأولى من الموسم الخامس لـ ذا فويس
شاهد.. كواليس تصوير الحلقات الأولى من الموسم الخامس لـ ذا فويس

ترشيحاتنا

كيف يمكن التخلص من بقع الصدأ في الملابس بحيلة سحرية

مكنتش بعرف آكل .. هيثم شاكر يروي تفاصيل مؤلمة عن مرضه بالسرطان.. فيديو

مفاجأة.. السعودية تعتبر هجوم أرامكو كـ هجمات 11 سبتمبر

بعد مطالبات المهن الموسيقية بمنعه.. محمد رمضان يتحدى: لن أتوقف عن الغناء

أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور

أحمد شوبير يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة في ملف المدير الفني لمنتخب مصر

كفاية استفزاز.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور إلى رئيس الـ كاف بسبب الخطيب

محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء.. فيديو

شعرهم سلك مواعين.. متابعة تهاجم بنات كريم فهمي.. وشقيقه يرد بوصلة من الألفاظ الخارجة

اختيار التوأم حسن .. شوبير يكشف تفاصيل الجلسة المغلقة لحسم ملف مدرب منتخب مصر

عمرو أديب يعرض صحيفة الحالة الجنائية للأميرة إسماعيل..خرجت من مصر بـ 3 قضايا آداب..فيديو

مفاجأة.. ياسر رزق: الإخوان حاولوا اغتيال قيادات أمنية عليا أثناء خطاب مرسي الشهير

الله يخرب بيتك.. والدة الهارب محمد على توجه رسالة مؤثرة له.. فيديو

أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور

شوبير يفجر مفاجأة كبرى عن حسام حسن وتدريبه لمنتخب مصر

شاهد.. دينا عبد الله في سيارة إسعاف بعد نجاتها من الموت

مرتضى منصور يهاجم جمال الغندور بسبب حكام مباراة السوبر أمام الأهلي: ده إجازة للحلاقين مش الحكام

خلافات داخل اتحاد الكرة.. هاني حتحوت يكشف حقيقة استقالة محمد فضل.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده تشعل إنستجرام بـ إطلالة خليجية.. صور

بقميص رجالي بدل البورنص.. سلمي ابو ضيف تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا