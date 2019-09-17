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رياضة

رسالة من عدلي القيعي إلى جماهير النادي الأهلي ولجنة الحكام قبل السوبر المصري

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:16 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
نور عادل
وجه عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، رسالة خاصة الي جماهير النادي الأهلي وذلك قبل مواجهة الفريق منافسه نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل.

وقال عدلي القيعي في تصريحات تلفزيونية: "أطالب جماهير الأهلي بضبط النفس وعدم الانسياق وراء الاستفزازات التي يتعرضون لها في الفترة الأخيرة".

وتابع عدلي القيعي: "نتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بالطرفين، وألا ينجرف جمهور الأهلي لمن يريد أن يوقعه في الأخطاء خلال اللقاء".

وواصل عدلي القيعي: "نتمنى أن تسرع لجنة الحكام في الإعلان عن حكم أجنبي من حكام الصف الأول بأوروبا لإدارة المباراة وألا يتم التأخير وتضطر في النهاية لاختيار أحد الحكام غير المناسبين".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل في إطار نهائي السوبر المصري بالمباراة التي ستقام على استاد الجيش ببرج العرب.

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