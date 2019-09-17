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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

محام يوضح عقوبة من يحاول الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة على الإنترنت

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:36 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
حمادة خطاب
أكد المحامي بالنقض، أحمد علي، أن قانون العقوبات المصري جرم بشكل قاطع نشر الشائعات، ونص على معاقبة مرتكب تلك الجريمة بالحبس والغرامة.

وأضاف أحمد علي، في تصريحات لصدى البلد، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدق عليه الرئيس في نهاية العام الماضي زاد من عقوبة ناشر الأخبار الكاذبة لتصل للحبس لمدة عامين، وغرمة قد تصل ل١٠٠ ألف جنيه، موضحًا أن القانون يطبق في أي بلاغ يقدم للنيابة العامة في هذا الشأن.

وأوضح المحامي بالنقض، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يستند في مواده إلى قانون العقوبات خاصة المادة رقم  188 منه، والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مؤكدًا أن القانون يقطع الطريق أمام اي شخص يحاول النيل من أمن مصر بالأخبار الكاذبة.

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