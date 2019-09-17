الكويت تؤكد: مصر قلب العالم العربي.. والرئيس السيسي: أمن الخليج من أمننا.. والسعودية تكشف عن تورط إيران في هجوم أرامكو.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

الرئيس السيسي: أمن الخليج من أمن مصر

العاهل البحريني: نقف مع كل ما يحفظ أمن واستقرار السعودية

الخارجية السعودية: أسلحة إيرانية استهدفت المنشآت النفطية

الشيوخ الأمريكي: هجوم أرامكو يؤكد مساعي إيران الرامية لبث عدم الاستقرار

ترامب: لا نريد حربا مع إيران لكننا مستعدون لها

هيئة الانتخابات التونسية: فرز 71 % من الأصوات… وقيس سعيد يتصدر

البحرين توقع صفقة لشراء صواريخ باتريوت الأمريكية





اهتمت "الراي" بزيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إلى مصر، أمس الاثنين، وتصريحاته بأن الكويت- وعلى رأسها الأمير الشيخ صباح الأحمد- تنظر إلى مصر كقلب للعالم العربي، وكدولة ذات بعد مركزي سياسيًا واستراتيجيًا، وفق منظور السياسة الخارجية الكويتية.





وقالت "الأنباء" إن الغانم التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وعددًا من الموضوعات المهمة إقليميا ودوليا، حيث جدد الرئيس المصري، تأكيده ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، وبمتانة وقوة العلاقات المصرية - الكويتية، وما تتميز به من خصوصية.





وركزت على تصريحات الرئيس السيسي، حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.، وتأكيده عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والكويت، وأهمية التنسيق والتعاون المستمر بينهما، والذي تم تعزيزه وتأكيده أخيرًا خلال زيارته الى الكويت أواخر الشهر الماضي.





وعلى الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أعرب فيه الأخير عن إدانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكدًا وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، مشيرةً إلى أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اتصالا أيضًا بولي العهد ليدين الهجوم.





ومن جهته، أكد ولي العهد السعودي أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.





وأبرزت "القبس" بيان وزارة الخارجية السعودية التي قالت فيه إن الاعتداء التخريبي أدى لتوقف نحو 50 في المئة من إنتاج شركة "أرامكو"، وأكدت أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إيران فيه، وأن العمل جار للتحقق من مصدر تلك الاعتداءات.





ونقلت "الوطن" عن رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي قوله إن الهجوم على المنشأتين النفطيتين يؤكد مساعي إيران الرامية لبث عدم الاستقرار، في حين اتهم حلف شمال الأطلسي النظام الإيراني بزعزعة أمن المنطقة.





واهتمت "الأنباء" بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقًا على الهجوم، حيث قال إن إيران ربما تكون مسئولة عن الهجوم، مضيفًا: "واشنطن تريد أن تعرف بشكل مؤكد هوية من يقف وراء الهجوم على المنشآت النفطية السعودية. الولايات المتحدة بكل تأكيد ستساعد السعودية، كما أن الخيار الدبلوماسي ما زال قائما مع طهران، والإيرانيون يريدون عقد صفقة".





ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قوله إن المملكة المتحدة ستعمل مع شركائها الدوليين لتحديد الرد الأوسع والأكثر فاعلية على الهحمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية التابعة لأرامكو السعودية، مضيفًا أنه تحدث مع نظرائه في السعودية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة لبحث آلية الرد على الجهة المتورطة في ذلك الهجوم





في سياق آخر، قالت "الجريدة" إن الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات، أن المرشح قيس سعيد، يتصدر قائمة المرشحين بنسبة 18.8 في المئة، بعد فرز 71 في المئة من الأصوات.





ونقلت "القبس" عن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تأكيده تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والسعودية بما يخدم مصلحة البلدين.





وقالت "الجريدة" إن ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أعلن أن بلاده وقعت على اتفاق لشراء أولى منظوماتها من صواريخ باتريوت الأميركية، وذلك خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض.



