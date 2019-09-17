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أخبار العالم

بسبب موبايل.. شجار عنيف بين مصريين في الكويت ينتهي إلى السجن

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:38 ص
الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة الكويتية ألقت القبض على 3 وافدين مصريين بعد اعتدائهم بالضرب على مصري آخر بسبب خلاف مالي على هاتف نقال، أسفر عن إصابته ونقله إلى أحد مستشفيات منطقة الفروانية.

وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادر أمنية، إن "وزارة الداخلية تلقت بلاغًا عن حصول مشادة بين 4 أشخاص من الجنسية المصرية في منطقة خيطان، فتحرك رجال الأمن والطوارئ الطبية إلى المكان، ولدى وصولهم تبيّن أن أحدهم تعرض لإصابات متفرقة في جسده، وتم نقله إلى مستشفى الفروانية، لإجراء الفحوصات اللازمة له، بينما اقتيد الثلاثة إلى مخفر الفروانية".

وأوضح المصدر: "بالتحقيق مع المضبوطين، اعترفوا بأن ما حدث مع المعتدى عليه كان بسبب خلاف مالي على بيع وشراء هاتف نقال وتطورت الأمور إلى أن وصلت إلى تبادل الضرب، وتم تسجيل قضية بحقهم أحيلت على جهة الاختصاص، وتقرر حجز المعتدين على ذمتها".

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