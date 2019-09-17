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فن

شاهد.. دينا عبد الله في سيارة إسعاف بعد نجاتها من الموت

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:52 ص
دينا عبد الله
دينا عبد الله
سعيد فراج
تماثلت الفنانة والإعلامية دينا عبدالله، للشفاء، بعد الحادث المروع الذي تعرضت له، بعد أن تلقت الإسعافات الأولية، فيما تعرضت والدتها لإصابات بالغة نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات بالمهندسين، وذلك من خلال الصورة التي ظهرا فيها داخل عربة الإسعاف بعد الحادث.

وكانت دينا عبدالله، قد تعرضت لحادث سير مروع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، في أثناء استقلالها سيارتها بصحبة والدتها.

وأصيبت دينا عبدالله في اليد والرقبة وتم إسعافها على الفور، فيما تم نقلت والدتها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.

وكانت آخر أعمال دينا عبد الله، برنامجها المشهور الذى يحمل اسم "حبيب الملايين"، وتمت إذاعته على قناة المحور الفضائية فى شهر رمضان الكريم.

"حبيب الملايين" فكرة وتقديم د.دينا عبد الله ومن إعداد الكاتب الصحفي محمد الهاوي، ومدير تصوير عمرو جلال، ومدير انتاج محمد صلاح،مخرج منفذ أحمد الحكيم وإخراج حسام العجمى.
شاهد.. دينا عبد الله في سيارة إسعاف بعد نجاتها من الموت

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