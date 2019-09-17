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منوعات

سيدة تحتفل بعيد ميلادها الـ112 وسط العائلة.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:49 ص
صدى البلد
كريم جمال
ثررت معمرة من ولاية نيويورك الأمريكية الإحتفال بعيد ميلادها الـ 112 وسط أقراد عائلتها، والتى كانت قج انتقلت للعيش فى الولايات الأمريكية منذ عام 1984.

تعود التفاصيل عندما احتقل أفراد عائلة السيدة إرميسنا ثيودور بعيد ميلادها، حيث كان من بين الحضور الـ 5 أبناء، و عشرات الأحفاد وعدد كبير من أولاد الأحفاد.

وكشفت الأشرة أن ثيودور لم تعد قادرة على المشى منذ فترة، بعدما بدأت تعانى من امراض الشيخوخة لاحقًا .

ويوعد السبب فى عمر إرميسينا بسبب اتباعها نظام غذائي صحي، ومداومتها على ممارسة الرياضة بإستمرار.

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