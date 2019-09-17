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منوعات

فضيحة واتساب.. ضابط مخابرات أمريكى يكشف استخدامه فى التجسس

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:33 ص
صدى البلد
كريم جمال
حذر إدوارد سنودون العميل السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، المسؤولين والحكومات من استخدام تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم WhatsApp في مراسلاتهم الرسمية.

وبحسب روسيا اليوم، كشف سنودن فى مقابلة صحفية مع محطة إذاعة France Inter ، أن تطبيق واتساب أصبح أزمة كبيرة خاصةً بعد شراء فيسبوك له فى عام 2014.

وأكمل أن فيسبوك منذ تاريخ شراء واتساب تقوم بنزع الحماية تدريجيًا، الأمر الذى يتيح للشركة معرفة محتوى محادثات ومراسلات المستخدمين، إذا لزم الأمر.

وعندما أخبر الصحفى الفرنسى إدوارد فيليب المحاور لسنودن، أن رئيس الوزراء الفرنسى يفضل WhatsApp، بينما الرئيس يستخدم Telegram، فكان رد عميل الإستخبارات الأمريكية أن كلا البرنامجين خطيرين للغاية إذا كنت مسؤولًا كبيرًا.

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