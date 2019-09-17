محمد إدريس: تثبيت أسعار أراضي الصعيد عامين مفتاح جذب الاستثمارات

أكد المهندس محمد إدريس مطور عقاري أن "صعيد مصر" مليء بالفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع العقارات، ويجب على الدولة بحث آليات لجذب تلك الاستثمارات فى ظل وجود قوى شرائية هائلة وطلب حقيقي وارتفاع مستويات المعيشة ورغبة من قاطنى الصعيد فى امتلاك وحدات سكنية داخل تجمعات متكاملة الخدمات كالكومباوندات.





وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه لابد من توفير محفزات للاستثمار بالصعيد منها الاسعار المميزة للأراضى والتسهيلات فى السداد وتثبيت الأسعار لمدة عامين، وكذلك بحث آليات تسهم فى رفع القيمة المضافة للمشروع منها زيادة نسب التجارى والخدمات بالمشروعات.





ونوه إلى أن الشركات العقارية ستحقق مكاسب وسرعة فى التسويق بمدن الصعيد فى ظل التعطش الشديد للمنتجات العقارية بمختلف أنواعها .





وأشار إلى أن هناك فرصًا فى الاستثمارات الصناعية أيضا بمدن الصعيد وهى الاستثمارات التى تتسم بقدرتها على خلق المزيد من فرص العمل وجذب الكثافات السكانية ورفع معدلات الإشغال فى أسرع وقت ولكن لابد من توفير تحفيزات لجذب المصنعين من تيسيرات فى سداد قيمة الأراضى وإعفاءات ضريبية.





وأوضح أن من بين المناطق المتميزة بالصعيد مدينة أسيوط الجديدة والتى امتداد لمحافظة أسيوط التى تستحوذ على موقع مميز وإستراتيجي فى صعيد مصر كمركز ومقصد أهالى الصعيد فى الخدمات الصحية والتعليمية، كما تتسم المدينة بالتخطيط الجيد من قبل المجتمعات العمرانية الجديدة شأن جميع مدنها وتوافر الشوارع الواسعة والمساحات الخضراء وخدمات الإنارة والاهتمام بالنظافة والتنسيق الحضارى والشكل الجمالى.





وأضاف أن المدينة تحتاج إلى مزيد من المشروعات الخدمية الكبرى التجارية والإدارية والترفيهية وغيرها، فعلى سبيل المثال تحتاج المدينة الى مشروعات تجارية كبرى فاستحوذ سكان المحافظة على المركز الأول فى الشراء الإلكترونى.





وشدد على أهمية رفع كفاءة الطرق الرئيسية ومنها الطريق الذى يربط أسيوط الجديدة بالمحافظة والذى سيحدث نقلة نوعية وسرعة فى معدلات الإشغال بالمدينة.



