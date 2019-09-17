بشائر الشتاء.. طقس اليوم غائم على هذه المناطق يصاحبه نشاط للرياح



بينما على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء يكون أيضا غائم جزئيا يصاحبه شبورة والرياح شمالية شرقية، وأيضا على الوجه البحري والقاهرة، جنوب سيناء والغردقة يوجد نشاط للرياح شمالية غربية، ويكون مشمسا علي شمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، يصاحبه نشاط للرياح شمالية غربية.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، العظمى تكون 30 والصغرى 24، أما السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 30 للعظمى والصغرى 23، أما الوجه البحري والقاهرة 33 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون العظمى 36 والصغرى 26، أما شمال الصعيد تكون العظمى 36 والصغرى 23، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون العظمى 38 والصغرى 26.

تشهد حالة الطقس يوما بعد يوم، بعض التغييرات تدريجية في الأحوال الجوية، بالتزامن مع فصل الخريف وقرب حلول الشتاء، حيث بدأت بعض المناطق من محافظات الجمهورية نشاطا مناخيا متغيرا قليلا عن الفترة الماضية، ويكسو عدد كبير منها الطقس الغائم خلال فترات النهار.وتشهد السواحل الشمالية الغربية، اليوم الثلاثاء، طقس غائم جزئيا يصاحبه شبورة ونشاط للرياح الشمالية الغربية.