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تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم.. خدمات

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:10 ص
التأخيرات المتوقعة
التأخيرات المتوقعة لبعض قطارات السكة الحديد اليوم
أحمد أبوشوشة
تعلن السكة الحديد عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠١٩ نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولًا : خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

ثانيًا : خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٣٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٣٥ دقيقة

ثالثًا : خط بنها / بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا : خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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