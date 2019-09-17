اشتري بـ 200 ألف جنيه وقسط براحتك.. تعرف على مميزات بطاقة تيتانيوم الائتمانية من بنك عوده

- سحب نقدي بحد أقصى 4000 دولار شهريًا خارج مصر.





يقدم بنك عوده لعملائه بطاقة تيتانيوم الائتمانية، والتى تتمتع بالعديد من المزايا والخصائص، وتم تصميمها لتزويد العملاء بمميزات إضافية لا تحظى بها البطاقات الذهبية، فهي تمثل الحل الأمثل الذي يتوافق مع نمط حياتهم ويساعدهم على تحقيق طموحاتهم.واستمرار للخدمات التى يقدمها موقع «صدى البلد» لقرائه نستعرض مزايا الحصول على بطاقة تيتانيوم:-خصائص ومميزات البطاقة- تعمل البطاقة بتكنولوجيا الشريحة الذكية (CHIP Technology) لضمان أعلى مستويات الأمان.- سحب نقدي يصل إلى 100% من الحد الائتماني.- حد ائتماني يصل إلى 200 ألف جنيه.- يمكنك تقسيط المشتريات حتى 60 شهر بسعر تمويل مميز.- يمكنك الحصول على القرض الهاتفي حتى 50% من الحد الائتماني للبطاقة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرا.- يمكنك تحويل رصيد بطاقتك الائتمانية من البنوك الأخرى إلى رصيد بطاقتك الائتمانية من بنك عوده مع 3 أشهر فترة سماح بدون سداد.- عضوية شركة IAPA: خصومات في العديد من الفنادق ووكالات تأجير السيارات.- برنامج IAPA: خدمات التأمين على الحقائب والأمتعة.- بطاقة Priority Pass: أولوية الدخول لصالات كبار الزوار في 600 مطار حول العالم (30 دولارا/شخص/رحلة).- التأمين ضد حوادث السفر والتأمين الصحي في حالات الطوارئ بقيمة تصل إلى 250 ألف دولار عند شراء تذاكر الطيران باستخدام البطاقة.- التأمين على المشتريات بقيمة تصل إلى 1.500 دولار للأصناف التي تم شراؤها بالبطاقة.- الدخول مجانًا إلى العديد من صالات الاستراحة بمجموعة من المطارات في الشرق الأوسط (القاهرة - دبي - أبو ظبي - الكويت -جدة - الرياض - عمان - الدمام".للبطاقات ذات الخصائص والمميزات الكاملة:-الخدمات الإلكترونية:- التنبيه عبر الرسائل القصيرة.- كشف حساب إلكتروني.- الاستعلام عبر الرسائل القصيرة.- الاختيار الذاتي للرقم السري.- الخصم التلقائي.