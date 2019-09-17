83 ألف جنيه استرليني لليلة.. قيمة مشاهدة أضواء القطب الشمالي في كوخ زجاجي.. فيديو

سيتيح فندق "نورث بول إيجالو" المكون من أكواخ زجاجية، فرصة قضاء ليلة في القطب الشمالي بألوانه الرائعة مقابل مبلغ ضخم.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الفندق سيتيح فرصة مشاهدة أضواء القطب الشمالى فى العام القادم مقابل 83 ألف جنيه استرلينى لليلة الواحدة، وتم تزويد كل كوخ بنظام تدفئة بجانب حمام خاص.



ومن المقرر افتتاح الأكواخ اعتبارا من شهر أبريل القادم، ويتضمن جدول الرحلة قضاء ليلتين على جزيرة سفال بارد بجانب تذكرة الطيران ذهابا وعودة للقطب الشمالي ورحلة بالمروحية لقضاء ليلة فى الكوخ الزجاجى بخلاف الوجبات.