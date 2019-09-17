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منوعات

كفاية كلاب.. سلامة الغذاء بـ فيتنام تطالب بالتوقف عن تناول لحومها

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:55 ص
كلاب
كلاب
أ ش أ
طالب مسئولو هيئة سلامة الغذاء في مدينة هو تشى منه الفيتنامية مواطنى المدينة، بالتوقف عن تناول لحوم الكلاب لتحسين صورة البلاد.

وذكرت الهيئة أن تناول لحم الكلاب ليس أمرا غريبا في فيتنام، ولكن بالرغم من أن أكل الكلاب ليس مجرما، إلا أن هذه اللحوم لم تدرج أبدا رسميا في قائمة الحيوانات المناسبة كغذاء للبشر.

وصرح رئيس مجلس إدارة سلامة الأغذية فام خان فونج لان لوسائل الإعلام المحلية بأنه من بين المخاطر الصحية المرتبطة بتناول لحوم الكلاب الطفيليات التي يمكن أن تؤثر على الأعضاء الداخلية للإنسان، في حين أن المواد الكيميائية الموجودة في السموم المستخدمة لقتل الكلاب تهدد المستهلكين أيضًا.

يذكر أن قضية استهلاك لحوم الكلاب في فيتنام باتت من أهداف حملات الرفق بالحيوان في الماضي، ووفقًا لتقديرات تحالف حماية الكلاب في آسيا، فإنه يتم قتل وأكل 5 ملايين كلب في فيتنام سنويًا.

وتشير التقديرات إلى أن العاصمة الفيتنامية هانوى وحدها تضم نحو 500 ألف كلب وقطة، وكذلك نحو ألف مطعم ومتجر تبيع لحوم هذه الحيوانات.

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