مي سليم وابنتها بإطلالة منزلية.. والجمهور: قمرات

شاركت الفنانة مي سليم، صورة لها جديدة مع ابنتها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت مي سليم وابنتها في المنزل، حيث ارتدت مي بجامة باللون الأبيض والبنطلون البينك، واعتمدت مكياجا خفيفا، وارتدت ابنتها بجامة أنيقة باللون البينك.



والتقطت مي الصورة وهي تجلس بكرسي الأنتريه وابنتها تقف بجانبها وكتبت مي على الصورة في تعليق "صباح الخير" وانهالت التعليقات على الصورة: "قمرات".



