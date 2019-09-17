دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم "الثلاثاء" الموافق 17 من سبتمبر استكمال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ونستعرض لكم في هذا التقرير مواعيد المباريات اليوم الثلاثاء الموافق 17 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة لها:





مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا:





موعد مباراة الهلال واتحاد جدة





يواجه الهلال السعودي نظيره الاتحاد لحسم التأهل للمربع الذهبي في بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، في تمام الساعة 7:00، وستعرض المباراة على bein sports HD 2, والكأس HD 3.





موعد مباراة اوراوا ريد دياموندز وشنجهاي





يتجدد اللقاء بين اوراوا ريد دياموندز الياباني و نادي شنغهاي الصيني، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة 12:30، وتنقلها قناة bein sports HD1 و الكأس HD 3.



