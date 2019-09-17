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رياضة

دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:08 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
يشهد اليوم "الثلاثاء" الموافق 17 من سبتمبر استكمال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ونستعرض لكم في هذا التقرير مواعيد المباريات اليوم الثلاثاء الموافق 17 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة لها:

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا:

موعد مباراة الهلال واتحاد جدة

يواجه الهلال السعودي نظيره الاتحاد لحسم التأهل للمربع الذهبي في بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، في تمام الساعة 7:00، وستعرض المباراة على bein sports HD 2, والكأس HD 3.

موعد مباراة اوراوا ريد دياموندز وشنجهاي

يتجدد اللقاء بين اوراوا ريد دياموندز الياباني و نادي شنغهاي الصيني، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة 12:30، وتنقلها قناة bein sports HD1 و الكأس HD 3.

ويذكر أن أنتهي لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليتأجل حسم التأهل إلي لقاء اليوم.

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