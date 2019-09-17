وفاة المطرب البرتغالي روبرتو ليل عن عمر يناهز 68 عاما

فقدت الأوساط الفنية في كل من البرتغال والبرازيل المطرب روبرتو ليل الذي وافته المنية في مدينة ساو باولو بالبرازيل عن عمر يناهز 68 عاما متأثرا بمرض السرطان.
ونعى خوسيه لويس كارنيرو وزير الدولة البرتغالي لشؤون البرتغاليين بالخارج، في تصريح لوسائل الإعلام، رحيل ليل، واصفا وفاته بأنها "خسارة كبيرة للجالية البرتغالية في البرازيل"، مؤكدا أنه كان رمزا للتعايش بين الموسيقى البرتغالية التقليدية والشعبية والثقافة البرازيلية.
كما نعى عدد كبير من المسؤولين وكبار الشخصيات في البرتغال والبرازيل رحيل الممثل ومؤلف الأغاني، من بينهم حاكم ولاية ساو باولو والقنصل العام للبرتغال بالمدينة .
وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن ليل ولد - اسمه الحقيقي أنطونيو يواقيم فيرنانديز- بالبرتغال عام 1951 وهاجر مع أسرته إلى البرازيل عام 1962 وعمره 11 عاما، وكان يبيع الحلوى في ساو باولو قبل أن يشق طريقه في عالم الغناء، وقضى حياة فنية حافلة أصدر خلالها عشرات الألبومات الغنائية وحصل على العديد من الجوائز الفنية المرموقة والاسطوانات الذهبية والبلاتينية.