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أخبار العالم

لقاء يجمع بين آبي وروحاني في نيويورك هذا الشهر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:09 ص
لقاء يجمع بين آبي
لقاء يجمع بين آبي وروحاني في نيويورك هذا الشهر
رويترز
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن رئيس الوزراء، شينزو آبي، قال اليوم الثلاثاء، إنه سيجتمع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في نهاية الشهر الجاري وسط توتر في منطقة الشرق الأوسط بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين مطلع الأسبوع. 

وقالت الهيئة إن آبي صرح بذلك خلال اجتماع مع أعضاء الحزب الديمقراطي الحر الحاكم كرر فيه عزمه الحديث مع روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. 

وأضاف آبي أنه سيسافر إلى بلجيكا بعد حضور جلسة الجمعية العامة وسيجتمع مع ريس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

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